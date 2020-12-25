Жителей Татарстана предупредили о метели и сильном снегопаде
Сотрудники МЧС предупредили жителей Татарстана о надвигающихся на республику метели и сильном снегопаде, информирует интернет-газета «Реальное время».
«По прогнозам синоптиков РТ, в выходные в Татарстане ожидается метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров», — процитировал представителей ведомства сайт RT.
Отмечается, что в регионе будет сильный снег и южный ветер с порывами от 15 до 21 метров в секунду. На дорогах ожидаются гололедица и большой слой снега.