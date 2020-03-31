Жителей Татарстана начали выпускать на улицу только по SMS-кодам

«Если вам нужно покинуть место проживания, отправьте сообщение с текстом «Выход». В ответ на сообщение вы получите код, действующий в течение 60 минут. Это значит, что покидать место самоизоляции можно не более чем на час», — указано в объявлении.

Такой «пропуск» будет действителен только в радиусе только одного километра от места проживания, причем один житель республики может получить в сутки не более двух кодов.

Если вышедший из дома нарушит эти правила, что к нему может подойти полицейский, проверить «пропуск» и привлечь к административной ответственности. Для тех, кто должен ездить на работу, предусмотрен специальный уникальный код, который позволит им передвигаться без ограничений.

По последним данным, в России заразились коронавирусом 2337 человек, вылечился 121 пациент, 17 человек погибло. Во многих субъектах РФ, в том числе и в Москве и Московской области введен режим самоизоляции.