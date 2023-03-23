23 марта 2023, 15:03
Жителей Свердловской области предупредили о засушливом лете
Главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко во время выступления на пресс-конференции предупредила жителей Свердловской области о засушливом лете. Ее словам передал «ФедералПресс».
Как отметила Шепоренко, предстоящее лето на Урале будет теплее климатической нормы.
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«Температуры в июне на севере региона, а в июле по всей области ожидаются выше нормы. Временами будет даже жарко. Это приведет к засушливым явлениям и пожарной опасности», — сообщила синоптик.
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В конце апреля и начале мая возможны частые природные пожары. Также в регионе может наблюдаться дефицит питьевого водоснабжения, добавила Шепоренко.
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Свердловская область
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