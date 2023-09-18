Общество 18 сентября 2023, 14:22 Жителей Свердловской области предупредили о высокой пожарной опасности в лесах

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В Свердловской области из-за аномально жаркой для этого времени погоды возросли риски возникновения лесных пожаров. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Уральский гидрометцентр.

Жаркая погода будет стоят в регионе до 24 сентября. Все это время будет сохраняться четвертый класс горимости леса. Жителей Свердловской области просят соблюдать осторожность при выезде за город и обрашении с огнем.

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