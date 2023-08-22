Общество 22 августа 2023, 15:15 Жителей Свердловской области предупредили о похолодании

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«Уральский Гидрометцентр» сообщил о предстоящем похолодании в юго-западных районах Свердловской области. В ночь на 23 августа синоптики передают минусовые температуры, написал сайт Ura.ru.

Тем временем в Екатеринбурге в ночное время суток обещают не более +8 градусов.

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«Температура почти не изменится и в предстоящие выходные дни 26–27 августа», — говорится в сообщении «Уральского Гидрометцентра».

Со среды, 23 августа, по пятницу, 25 августа, в регионе возможны небольшие осадки.