Жителей Свердловской области предупредили о грядущих сильных морозах
Представители управления МЧС России по Свердловской области с помощью SMS предупредили местных жителей, что 22 и 23 января в регионе ожидаются аномальные морозы, пишет сайт URA.ru.
«По данным синоптиков, в ближайшие дни местами в Свердловской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 43 градусов», — говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС попросили людей быть крайне осторожными в морозные дни и беречь свое здоровье. Помимо прочего, спасатели попросили водителей не садиться за руль без серьезной надобности. При длительной стоянке машины в условиях низких температур двигатель может замерзнуть.