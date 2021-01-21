Жителей Свердловской области предупредили о грядущих сильных морозах

«По данным синоптиков, в ближайшие дни местами в Свердловской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 43 градусов», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС попросили людей быть крайне осторожными в морозные дни и беречь свое здоровье. Помимо прочего, спасатели попросили водителей не садиться за руль без серьезной надобности. При длительной стоянке машины в условиях низких температур двигатель может замерзнуть.