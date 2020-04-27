Жителей Свердловской области обязали везде носить маски

С мая жителям Свердловской области запретили выходить из дома без маски. С открытым лицом нельзя будет появляться в транспорте и любых помещениях.

«С 1 мая обязательный масочный режим. В любом виде транспорта, в закрытых помещениях — только в маске. Это будет фиксироваться. В магазине, на транспорте люди без маски будут штрафоваться», — приводит РИА «Новости» слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Составлять протоколы на людей без масок будут полицейские. После этого материалы направят в суд. Чтобы не усложнять жителям региона жизнь, на улицах будут раздавать одноразовые маски.

С 27 апреля масочный режим ввели в Новосибирской области. Ранее доктор медицинских наук Сергей Яковлев рассказал, что носить медицинскую маску на улице не имеет смысла. В нее набьется пыль, а вирусы в воздухе не летают.

За минувшие сутки в России выявили еще 6198 заражения коронавирусом. Всего в РФ зафиксировали 87 147 инфицированных.