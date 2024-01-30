Общество 30 января 2024, 18:09 Жителей столицы пригласили поучаствовать в проекте «Москва читающая» Проект «Москва читающая» пройдет с 6 по 12 февраля Freepik

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На платформе «Город идей» началась регистрация в проекте «Москва читающая», посвященном развитию библиотечной сферы. Его подготовили вместе со столичным департаментом культуры, сообщили на официальном портале мэра.

С 6 по 12 февраля москвичи обсудят темы для проекта «Москва читающая» на mos.ru и расскажут об идеях по развитию электронных сервисов. Также предложат мероприятия для столичных библиотек и помогут создать новые рубрики и форматы на их страницах в социальных сетях.

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«Участники обсудят специальные пространства для учебы, работы и отдыха в столице, а также расскажут об участии в проекте „Списанные книги“ и о том, как они используют электронный каталог изданий», — рассказали в пресс-службе.

После этого эксперты отберут идеи, которые вынесут на голосование. Лучшие из них реализуют в Москве.

Ранее жителям столицы предложили выбрать лучшие фотографии новогодних электробусов.