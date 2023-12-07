Общество 07 декабря 2023, 10:13 Жителей столицы пригласили на фестиваль «Молодежь Москвы» Фестиваль «Молодежь Москвы» пройдет в столице 21 декабря Пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

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Зимний фестиваль «Молодежь Москвы» пройдет в столице 21 декабря. Участие могут принять школьники старших классов, студентов вузов и колледжей и все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова рассказала, что на встрече у молодых людей появится шанс познакомиться с экспертами и проектами из разных областей, а также наметить путь для своего развития.

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«Мы подготовили насыщенную программу, где каждый сможет найти для себя что-то новое», — добавила она.

С 11:00 до 19:00 гости мероприятия смогут получить новые знания и посмотреть выставку городских проектов для молодежи «Москва — пространство возможностей», а также посетить игровую зону и медиамарафон «Ты в центре!».

Эксперты поделятся информацией о цифровых технологиях будущего, трендах коммуникационных профессий, карьерном самоопределении. Кроме того, они расскажут о том, как найти свое дело в Москве.

Все желающие смогут увидеть в интерактивном формате городские проекты для молодежи и встретиться с крупными партнерами фестиваля в рамках выставки «Москва — пространство возможностей».

На главной сцене пройдут танцевальный мастер-класс, батлы, дебаты, рэп-фристайл и паркур-шоу. Москвичи посмотрят стендап-битву лучших комиков проекта «Stand Up лига» и смогут получить призы в розыгрыше.

Кроме того, в программе запланировали медиамарафон «Ты в центре!» для молодых контентмейкеров, инфлюенсеров и фотографов. Участникам предстоит сделать уникальный контент прямо на площадке и опубликовать его в социальной сети «ВКонтакте».

Заключающим этапом мероприятия станет масштабная дискотека, которая пройдет с 20:00 до 23:30. Молодых москвичей ждут зажигательные диджей-сеты и представления от популярных артистов.

Также 9–10 декабря в Москве пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных».