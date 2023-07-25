25 июля 2023, 12:26
Жителей столицы пригласили на фестиваль к четырехлетию центров московского долголетия
Центры московского долголетия подготовили тематический фестиваль к четырехлетию работы
Центры московского долголетия подготовили тематический фестиваль к своему четырехлетию. Организаторы пригласили к участию всех желающих. Мероприятия продлятся до 30 июля, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«За четыре года в центрах прошло свыше 250 тысяч различных офлайн- и онлайн-мероприятий, организаторами которых стали сами жители „серебряного“ возраста», — сказала она.
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К фестивалю организаторы подготовили обширную программу. Например, завтра, 26 июля, состоится показ мод и мастер-класс по созданию красивых фотографий. С четверга по пятницу — запланировали интеллектуальные мероприятия. Два завершающих дня посвятят пропаганде ЗОЖ.
В столице работает уже 86 клубных пространств. По словам Раковой, за весь прошлый год центры посетили более миллиона раз, а в текущем году этого показателя достигли всего за шесть месяцев.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что участники «Московского долголетия» открыли более пяти тысяч клубов по интересам.
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Анастасия Ракова
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