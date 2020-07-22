Жителей столицы будут штрафовать за борщевик на участках
Депутаты Мосгордумы в среду, 22 июля, приняли закон об административной ответственности за наличие борщевика на земельных участках столицы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова председателя МГД Алексея Шапошникова.
По его словам, комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала такую инициативу, информирует газета «Известия».
«За — 42, против — нет, воздержались — один», — уточнил Шапошников.
Согласно законопроекту, изменения в московском законе предполагают обязанность собственников земли удалять борщевик. Если не выполнять это условие, придется понести денежное наказание.
На первый раз человек может отделаться предупреждением, а при следующем визите правоохранители выпишут штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 150 до 700 тысяч рублей для юридических лиц.