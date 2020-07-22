Жителей столицы будут штрафовать за борщевик на участках

По его словам, комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала такую инициативу, информирует газета «Известия».

«За — 42, против — нет, воздержались — один», — уточнил Шапошников.

Согласно законопроекту, изменения в московском законе предполагают обязанность собственников земли удалять борщевик. Если не выполнять это условие, придется понести денежное наказание.

На первый раз человек может отделаться предупреждением, а при следующем визите правоохранители выпишут штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 150 до 700 тысяч рублей для юридических лиц.