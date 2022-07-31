Жителей столичного региона в последний день июля ждет жаркая погода

Москвичей и жителей области 31 июля ждет жаркая погода. В регионе прогнозируется до +26 градусов, без осадков. Данные опубликованы на сайте Гидрометцентра России.

В ночь на 1 августа в российской столице ожидается до +16 градусов. В Подмосковье в ночное время суток температура воздуха составит +13 градусов.

Синоптики прогнозируют слабый ветер, атмосферное давление будет на уровне 750 мм ртутного столба. Метеорологи полагают, что в августе погода останется прежней. Температурный режим в целом может соответствовать июльским значениям.

Ранее россиян успокоили по поводу возможного прихода аномальной жары, как это произошло в Европе. Столбики термометров не поднимутся до отметки +40 градусов.