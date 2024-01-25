Общество 25 января 2024, 16:33 Жителей Ставропольского края предупредили о снегопадах с 26 января

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В пятницу, 26 января, на Ставропольский край обрушатся снегопады. По данным метеорологов, такая погода в регионе будет сохраняться как минимум два дня, написал сайт newstracker.ru.

В ночь с четверга на пятницу столбики термометров будут показывать до -10 градусов. Днем воздух прогреется до +7 градусов. В субботу, 27 января, в регионе будет идти мокрый снег. Воздух прогреется до +3 градусов.

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В самом Ставрополе все эти дни осадков не ожидается.