Общество 19 апреля 2024, 14:18 Жителей Ставрополья предупредили о дождливой погоде на выходных

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В субботу, 20 апреля, в Ставропольском крае прогнозируются небольшие дожди. Воздух прогреется до +23 градусов, местами температура достигнет +28 градусов. Об этом рассказал сайт newstracker.ru, ссылаясь на местный Гидрометцентр.

В воскресенье, 21 апреля, в регионе сохранится дождливая погода. В отдельных регионах края пройдет сильный дождь с грозой, температура воздуха достигнет +27 градусов.

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