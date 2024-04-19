19 апреля 2024, 14:18
Жителей Ставрополья предупредили о дождливой погоде на выходных
В субботу, 20 апреля, в Ставропольском крае прогнозируются небольшие дожди. Воздух прогреется до +23 градусов, местами температура достигнет +28 градусов. Об этом рассказал сайт newstracker.ru, ссылаясь на местный Гидрометцентр.
В воскресенье, 21 апреля, в регионе сохранится дождливая погода. В отдельных регионах края пройдет сильный дождь с грозой, температура воздуха достигнет +27 градусов.
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Синоптики предупреждают о порывах ветра на выходных до 10 метров в секунду.
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