Жителей сразу нескольких городов России предупредили о мощных ливнях. Кому стоит приготовиться к дождям?

Ливни и грозы стоит ожидать в Твери, Архангельске, Салехарде, Чите, Хабаровске и Москве. Об этом «360» рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Правда, в столице перед дождем будет похолодание.

Цыганков рассказал, что сильные дожди в июле — это аномалия не только для 2020 года. Он объяснил, что грозы и ливни происходят из-за столкновения воздушных масс разной температуры. Теплый воздух пришел на европейскую часть России из Индии, Пакистана и Ирана, а холодный — из Арктики.

«В этом году теплые воздушные массы дошли до полярного круга. Если мы посмотрим карту максимальной температуры, то у нас очень высокие показатели были в Магаданской области, в Якутии, в Красноярском крае, в Салехарде, в Архангельской области и вдоль Урала. А по северу, выше этого, идет холодный воздух Арктики», — пояснил Цыганков.

По его словам, во время столкновения холодного воздуха с тропическим — южным — образуются сильные восходящие потоки. Они становятся причиной появления мощно-кучевых облаков, которые дают ливневые осадки, грозы, шквалистый ветер и град. Метеоролог рассказал, что все эти опасные явления «присутствуют в летний период на таких контрастных температурах».

Условная линия столкновения воздушных масс проходит через города: Тверь, Архангельск, Салехард, Чита, Хабаровск и Москва. Однако в столице стоит ожидать похолодания перед дождем.

«Тепло выше нормы сохранится сегодня, завтра и послезавтра. В четверг и пятницу будет прохладнее. То есть, если сегодня +28 градусов, то завтра +30 градусов. Послезавтра +31...+33 градуса, в среду +26...+28 градусов, в четверг уже +20...+22 градуса. Дальше пройдет ливень и погода начнет восстанавливаться. И уже в воскресенье по прогнозу будет +26 градусов», — рассказал Цыганков.

Ранее Гидрометцентр предупредил россиян об аномальной жаре. В некоторых точках страны температура может подняться до +43 градусов.