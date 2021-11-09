Жителей Сочи предупредили о дожде со снегом и смерчах

Спасатели предупредили об угрозе возникновения смерчей над морем на участке Магри-Веселое в муниципальном округе Сочи. Прогноз опубликовало ГУ МЧС по Краснодарскому краю. В ведомстве напомнили о том, что делать, если смерч выйдет на сушу.

Если это произошло, когда человек находится на улице, нужно сразу укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине. Важно остерегаться порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов и заборов.

Чтобы защититься от летящих обломков и осколков стекла, в МЧС рекомендовали использовать листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, любые подходящие подручные средства.

При нахождении в здании следует отойти от окон. Безопасным будет место у стен внутренних помещений, в коридоре, выключить свет и закрыть краны на газовых сетях.

«В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: 01 — единый телефон спасения, 010 — с мобильных телефонов», — напомнили в ведомстве.

Также можно обращаться по телефону доверия краснодарского МЧС: 8 (861) 268-64-40.

По прогнозу Росгидромета, формирование смерчей будет возможно в течение всего дня 10 ноября. Кроме того, ожидается дождь со снегом.