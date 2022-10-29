Жителей Севастополя предупредили об ответственности за съемку работы ПВО в городе | 360°

Общество 29 октября 2022, 13:43 Жителей Севастополя предупредили об ответственности за съемку работы ПВО в городе Губернатор Севастополя Развожаев предупредил об ответственности за съемку работы ПВО РИА "Новости"

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За съемку работы систем ПВО в Севастополе будут привлекать к ответственности, предупредил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. С таким заявлением он выступил после заседания оперативного штаба.

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Он напомнил, что неоднократно просил не проводить такие съемки. Об этом говорили и представители Минобороны. Однако в Сеть продолжают выкладывать подобные кадры.

«По отдельным видеофрагментам, которые дают противнику возможность обнаруживать систему обороны города, будут заниматься спецслужбы», — подчеркнул Развожаев.

Губернатор предупредил, что время уговоров закончено. Поэтому с теми, кто не может понять, что так делать нельзя, проведут специальную работу.

Утром 29 октября ВСУ попытались атаковать город с помощью беспилотников. По словам Развожаева, целью украинских военных были военные объекты Черноморского флота. Все БПЛА уничтожила система ПВО, сообщило ИА Nation News.