Общество 13 мая 2023, 17:51 Жителей Севастополя предупредили о звуках стрельбы в городе Губернатор Развожаев предупредил жителей Севастополя о звуках стрельбы в городе РИА «Новости»

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Жители Севастополя могут услышать в субботу звуки стрельбы, но пугаться им не нужно. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Если в городе услышите звуки стрельбы, то это военнослужащие военно-морского училища имени Нахимова проводят тренировку со стрелковым оружием», — написал он.

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По словам Развожаева, занятие курсантов продлится до 19:00.

Накануне, 12 мая, жители Севастополя услышали громкие звуки в северной части города. Развожаев объяснял, что они связаны с тренировкой Черноморского флота.

Украинские военные регулярно пытаются нанести удар по Севастополю. В ночь на 7 мая системы противовоздушной обороны сбили беспилотные летательные аппараты над городом-героем, один из них рухнул в лесополосе. Второй уничтожили рядом с Северным молом, третий — в районе мыса Херсонес.