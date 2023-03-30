Общество 30 марта 2023, 15:48 Жителей Севастополя предупредили о взрывах на полигоне Кара-Коба Губернатор Севастополя Развожаев словами «будет громко» предупредил горожан о взрывах РИА «Новости»

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Уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны проведут сотрудники МЧС на полигоне Кара-Коба в районе Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале предупредил жителей о громких звуках.

Он подчеркнул, что уничтожение снарядов плановое и начнется около 15:00. По словам губернатора, найденных старых боеприпасов достаточно много.

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«Будет, скорее всего, громко, поэтому предупреждаю вас заранее. В городе все спокойно», — написал Развожаев.

В середине марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев уже успокаивал обеспокоенных громкими звуками горожан.

Он пояснил, что на одном из полигонов велась учебная стрельба, в том числе из гранатометов. В самом Севастополе в тот день все было спокойно. Звуки выстрелов сильно напугали местных жителей, о чем они написали в социальных сетях.