30 марта 2023, 15:48
Жителей Севастополя предупредили о взрывах на полигоне Кара-Коба
Губернатор Севастополя Развожаев словами «будет громко» предупредил горожан о взрывах
Уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны проведут сотрудники МЧС на полигоне Кара-Коба в районе Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале предупредил жителей о громких звуках.
Он подчеркнул, что уничтожение снарядов плановое и начнется около 15:00. По словам губернатора, найденных старых боеприпасов достаточно много.
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«Будет, скорее всего, громко, поэтому предупреждаю вас заранее. В городе все спокойно», — написал Развожаев.
В середине марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев уже успокаивал обеспокоенных громкими звуками горожан.
Он пояснил, что на одном из полигонов велась учебная стрельба, в том числе из гранатометов. В самом Севастополе в тот день все было спокойно. Звуки выстрелов сильно напугали местных жителей, о чем они написали в социальных сетях.
МЧС РФ
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Севастополь
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