Общество 10 января 2024, 20:03 Жителей Севастополя предупредили о тренировочной стрельбе Черноморского флота Развожаев: в Севастополе пройдет тренировка расчетов ППДО РИА «Новости»

Читать 360tv в

В районе Северного и Южного молов Черноморский флот с 19:30 проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом жителей предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Военные будут вести тренировочную стрельбу из различных видов вооружения. Людям не о чем беспокоиться. Учения продлятся до 20:30.

Реклама

«В городе все спокойно», — уточнил Развожаев.

Ранее в Севастополе трижды за день объявляли воздушную тревогу. Вооруженные силы Украины пытались атаковать российские территории. Над Черным морем сбили противокорабельную ракету «Нептун». Около Севастопольской и Стрелецкой бухт сработали табельные средства маскировки военных.