Жителей села в Приморье призвали сидеть дома из-за тигра на улицах

По селу Рощино в Приморском крае бродит тигр. Об этом Telegram-канал Mash Amur. Глава администрации попросила население оставаться дома. По словам местных жителей, им страшно выйти даже в собственный двор.

«В районе магазина „Фиалка“ бродит тигр. Пожалуйста, будьте внимательными, постарайтесь не выходить из дома», — говорится в сообщении главы поселения Людмилы Шпак, которое получают жителей Рощина.

По словам местных жителей, они не могут даже согреть дома — им страшно выйти в собственный двор за дровами. Дети пропускают занятия в школе.

Местные жители рассказали, что видели тигрицу с тигренком, но подтверждения этому нет.

Как рассказали Mash Amur в центре «Амурский тигр», разрешение на отлов у инспекторов есть. Что будет со зверем, когда его поймают, пока неясно. Все будет зависеть от его состояния: если он окажется здоровым, его, скорее всего, отвезут подальше от людей и выпустят.