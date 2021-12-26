Жителей села на Кубани призвали эвакуироваться из-за подъема реки

Жителям Крымского района Краснодарского края предложили покинуть свои дома из-за поднятия уровня воды в реке Абин. Призыв к гражданам размещен на официальном сайте муниципального образования.

Жителям порекомендовали собрать документы и необходимые личные вещи. В том случае, если они не примут меры спасения от властей, им рекомендуется продумать альтернативные способы обеспечения собственной безопасности.

«Спасатели дежурят на улицах. Ближайший эвакуационный пункт находится в школе села Мерчанского», — гласит сообщение администрации района.

Краевое ГУ МЧС уточняет, что в течение 26 декабря вода продолжит подниматься на юго-западных притоках реки Кубань.

Ранее при наводнении в Крыму рабочими было обнаружено тело женщины, пропавшей в ходе природного катаклизма.