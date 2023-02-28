Общество 28 февраля 2023, 15:21 Жителей Самарской области предупредили о холодах в первые дни весны

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В Самарской области в ночь на 1 марта ожидаются морозы до -10 градусов. Днем столбики термометров будут показывать -6. Об этом написал RT со ссылкой на сайт sovainfo.ru.

Как отметили синоптики, североатлантический циклон принесет в регион дождь и мокрый снег.

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«Североатлантический циклон, вызвавший в нашем регионе осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед и порывистый ветер, медленно отступает в сторону Уральского хребта. Но его влияние в предстоящие двое суток сохранится», — говорится в сообщении.

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В начале весны в Поволжье будет зимняя погода, добавили специалисты.