Жителей Салехарда пригласили принять участие в полумарафоне «Полярный круг»

На Ямале с 24 августа началась регистрация участников на полумарафон «Полярный круг». Пройдет он 4–5 сентября в городе Салехард. Для того, чтобы выкупить место, необходимо успеть пройти регистрацию на сайте. Об этом написал «Север-Пресс».

Организаторы сообщили о 450 стартовых пакетах. По 150 человек готовы принять на дистанциях одного и пяти километров, до 100 бегунов приглашают на десятку, а на полумарафон (21,1 километра) приготовлено 50 мест. Стартовый взнос начинается от 200 рублей. Максимальная сумма — 500 рублей за длинную дистанцию. Все собранные деньги пойдут на благотворительные цели в фонд «Ямине».

Стартовые пакеты будут выдавать участникам накануне забега в арт-резиденции «Полярис». Время выдачи: с 10:00 до 19:00.