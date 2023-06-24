Общество 24 июня 2023, 19:32 Жителей Ростовской области призвали не подходить к вооруженным людям Ростовский губернатор Голубев заявил о появлении вооруженных людей и военной техники РИА «Новости»

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Соблюдать осторожность, не выходить из дома без особой необходимости и держаться дальше от скопления военной техники и вооруженных людей призвал жителей Ростовской области губернатор Василий Голубев. Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Голубев подчеркнул, что правительство региона продолжает делать все необходимое, чтобы не допустить проблем в работе систем жизнеобеспечения.

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Губернатор подчеркнул, что находится в Ростове-на-Дону и на постоянной связи с экстренными и правоохранительными службами, главами администраций городов и районов.

«Регулярно заслушиваю доклады своих заместителей, глав министерств и ведомств», — заявил Голубев.

Глава региона подчеркнул, что перебоев в работе общественного транспорта, коммунальных служб, организаций здравоохранения нет. Штатно продолжают работать промышленные предприятия, торговые точки и рынки. Недельные запасы продуктов питания и важных товаров пополняются в ежедневном режиме. Голубев призвал водителей не создавать ажиотажа на заправках, потому дефицита топлива в области не ожидается.

Особые меры безопасности введи в Ростове-на-Дону в субботу, 24 июня. Губернатор региона Василий Голубев заявил, что сложившаяся ситуация потребовала максимальной концентрации сил правоохранительных структур.