Общество 24 июня 2023, 04:44 Жителей Ростовской области предупредили о фейке по комендантскому часу МЧС: информация о введении комендантского часа в Ростовской области является ложной РИА «Новости»

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ГУ МЧС по Ростовской области предупредило жителей региона о фейке по введению в регионе комендантского часа. В своем Telegram-канале ведомство указало, что данная информация не имеет никакого отношения к областному министерству.

«В мессенджере Telegram от имени ГУ МЧС России по Ростовской области рассылается информация о введении комендантского часа в регионе. Данное сообщение является фейком и не имеет никакого отношения к Главному управлению МЧС России по Ростовской области», — указали в региональном главке МЧС.

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Ранее сообщалось, что генпрокурор России Игорь Краснов передал президенту России Владимиру Путину информацию о законности возбуждения уголовного дела о попытке организации мятежа. Речь идет о заявлениях основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.