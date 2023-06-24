24 июня 2023, 07:38
Жителей Ростова-на-Дону предупредили об изменении схемы движения городского транспорта
Глава Ростова-на-Дону Логвиненко предупредил жителей об изменении схем движения транспорта
Схемы движения городского транспорта в Ростове-на-Дону временно изменят. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
«Уважаемые жители города! Схема движения городского транспорта в связи со сложившейся ситуацией временно изменится», — написал он.
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Логвиненко отметил, что горожанам нужно узнавать актуальную информацию на сайте администрации.
«Для обеспечения жизнедеятельности города мы принимаем все необходимые меры», — добавила глава администрации Ростова-на-Дону.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к населению и подчеркнул, что правоохранительные органы и силовые структуры предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.
Также он попросил граждан не выходить из дома без необходимости и сохранять полное спокойствие.
Россия
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