Общество 24 июня 2023, 07:38 Жителей Ростова-на-Дону предупредили об изменении схемы движения городского транспорта Глава Ростова-на-Дону Логвиненко предупредил жителей об изменении схем движения транспорта РИА «Новости»

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Схемы движения городского транспорта в Ростове-на-Дону временно изменят. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

«Уважаемые жители города! Схема движения городского транспорта в связи со сложившейся ситуацией временно изменится», — написал он.

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Логвиненко отметил, что горожанам нужно узнавать актуальную информацию на сайте администрации.

«Для обеспечения жизнедеятельности города мы принимаем все необходимые меры», — добавила глава администрации Ростова-на-Дону.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к населению и подчеркнул, что правоохранительные органы и силовые структуры предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.

Также он попросил граждан не выходить из дома без необходимости и сохранять полное спокойствие.