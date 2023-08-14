14 августа 2023, 10:28
Жителей Ростова-на-Дону предупредили о возвращении аномальной жары
К концу недели в Ростов-на-Дону может вернуться аномальная жара. По сообщениям метеорологов, столбики термометров будут показывать +35 градусов. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.
В понедельник, 14 августа, температура воздуха прогреется до +31 градуса. Порывы ветра могут достигать четырех метров в секунду. Осадков не прогнозируется.
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В ночное время суток температура будет опускаться до +20 градусов.
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