Общество 14 августа 2023, 10:28 Жителей Ростова-на-Дону предупредили о возвращении аномальной жары

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К концу недели в Ростов-на-Дону может вернуться аномальная жара. По сообщениям метеорологов, столбики термометров будут показывать +35 градусов. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.

В понедельник, 14 августа, температура воздуха прогреется до +31 градуса. Порывы ветра могут достигать четырех метров в секунду. Осадков не прогнозируется.

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В ночное время суток температура будет опускаться до +20 градусов.