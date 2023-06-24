Общество 24 июня 2023, 15:27 Жителей Ростова-на-Дону предупредили о проходе военной техники по улицам Мэр Ростова-на-Дону Логвиненко призвал горожан к осторожности из-за выезда военной техники РИА «Новости»

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Проход военной техники по улицам Ростова-на-Дону ожидают в ближайшее время. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей в целях безопасности остаться дома, не оставлять детей без присмотра и не покидать центральную часть города без необходимости. Градоначальник добавил, что всем необходимо сохранять внимательность и осторожность.

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Логвиненко добавил, что проходящий по Большой Садовой транспор вернулся к обычной схеме движения. Коммунальные и экстренные службы работают в штатном режиме. Дефицита продуктов в торговых сетях и топлива на заправках нет, хотя автовладельцы выстроились в очереди. Все системы жизнеобеспечения работают в обычном режиме.

Поликлиники и больницы Ростова-на-Дону оказывают плановую помощь пациентам. Сбоев в работе скорой медицинской помощи нет.