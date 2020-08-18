Жителей разрушающегося дома в Кургане выселили в срочном порядке

Андрей поделился с редакцией видеозаписью.

«Это общага. Дом разрушается. Жителей выселили. Всю ночь дежурил полицейский патруль, сейчас выставили оцепление», — поделился Антипин.

Отмечается, что разрушаться начала внешняя стена дома, там деформировались перегородки, стали появляться трещины.

В мэрии города рассказали, что здание признали аварийным в 2016 году, оно вошло в третий этап программы переселения граждан. Жильцов должны были расселить до 2025 года. Людей временно разместили в гостинице.

«Помещения и транспорт для переезда подготовлены. Здание огорожено сигнальной лентой. Для охраны имущества граждан выставлен пост полиции», — пояснили в мэрии.