30 января 2024, 14:36
Жителей Приморского края предупредили о похолодании до -20 градусов
На территорию Приморского края придет холодный арктический фронт, который принесет усиление ветра и похолодание. Об этом сайту vostokmedia.com сообщил глава Примгидромета Борис Кубай.
Как уточнил RT, 31 января в крае похолодает до -10 градусов. К вечеру того же дня температура опустится до -20 градусов. В регионе ожидаются умеренные осадки в виде снега.
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Начиная со 2 февраля, погода в крае постепенно трансформируется. Аномальных холодов не предвидится.
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