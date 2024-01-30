Общество 30 января 2024, 14:36 Жителей Приморского края предупредили о похолодании до -20 градусов

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На территорию Приморского края придет холодный арктический фронт, который принесет усиление ветра и похолодание. Об этом сайту vostokmedia.com сообщил глава Примгидромета Борис Кубай.

Как уточнил RT, 31 января в крае похолодает до -10 градусов. К вечеру того же дня температура опустится до -20 градусов. В регионе ожидаются умеренные осадки в виде снега.

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Начиная со 2 февраля, погода в крае постепенно трансформируется. Аномальных холодов не предвидится.