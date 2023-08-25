Общество 25 августа 2023, 16:57 Жителей Приморского края предупредили о новым цикле аномальных ливней

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В Приморском крае в ближайшие дни потеплеет до +26 градусов, однако такая погода продлится недолго. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом осадки полностью не исчезнут, а скорее приобретут мозаичный характер.

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«Дожди прекратятся в целом или, если не прекратятся, приобретут очень незначительный мозаичный характер», — сообщил синоптик.

С начала следующей недели на регион вновь обрушатся аномальные ливни. На Владивосток, по словам Тишковца, может вылиться до 96 миллиметров осадков — это 55% от нормы августа.