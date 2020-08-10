Жителей Приморья предупредили о тропическом шторме «Джангми»

Жителей Приморья предупредили о приближении тропического шторма «Джангми». Он принесет сильнейшие порывы ветра и ливни.

«В период с 4 до 10 час утра 11 августа шторм будет проходить на наиболее близком расстоянии от побережья Приморского края, его влияние на погоду будет более значительным», — сообщили представители регионального Гидрометцентра.

Особенно пострадает юго-восточное побережье, где пройдут очень сильные дожди. Ранее предполагалось, что траектория шторма пройдет южнее, однако «Джангми» движется на север. Уже утром 11 августа он придет в центральную часть Японского моря, а затем повернет в сторону острова Хоккайдо.

Шторм движется со скоростью 40 километров в час, максимальные порывы ветра достигают 25 метров в секунду.

Также недалеко от Японского моря в Тихом океане могут образоваться два тропических шторма в ближайшее время. Первый угрожает судам, которые идут в западном направлении океана. Второй —находится над акваторией Южно-Китайского моря.

Ранее стало известно о том, что на Черноморских курортах продлится бархатный сезон. Отдыхающие смогут насладиться теплой водой до начала октября.