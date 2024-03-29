Общество 29 марта 2024, 15:02 Жителей Приморья предупредили о неустойчивой погоде в регионе в выходные дни

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Синоптики портала «Примпогода» предупредили жителей Приморья о неустойчивой погоде в регионе в грядущие выходные. Об этом написало ИА PrimaMedia.

В субботу, 30 марта, в отдельных местах края ожидаются осадки и ветер. Столбики термометров покажут от +2 до +9 градусов. В ночь на воскресенье 31 марта в отдельных регионах ожидается снег.

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Как уточнил RT, в воскресенье, 31 марта, температура воздуха повысится на 2-5 градусов по сравнению с субботой.