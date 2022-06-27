Жителей Приморья осудили в соцсетях за жестокое обращение с белухой

Ролик, в котором молодые люди в Приморском крае используют белуху как аттракцион, разошелся в соцсетях. Об этом написало «Восток Медиа».

На видео видно, как девушка садится верхом на оказавшегося в акватории кита, используя его как аттракцион. Другой рукой она держится за доску для серфинга, тем самым не отпуская от себя морское животное. Мнения по поводу поступка молодых людей в соцсетях разделились, многие сочли его жестоким обращением с животным.

«Оооо, значит мне можно к вам приставать, а еще трогать за все места… Вам понравится, что тут плохого»; «Дикие»; «Ну есть же разница, или в упряжке сидеть, или на животном, своей пятой точкой», — написали пользователи.