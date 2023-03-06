06 марта 2023, 16:38
Жителей Прикамья предупредили об увеличении количества осадков
В ближайшую неделю в Пермском крае ожидается повышение осадков. Об эом написал URA.RU со ссылкой на ГИС Центр ПГНИУ.
Температура возудха повысится на два-три градуса, в отдельных районах — на четыре-пять градусов.
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«Средняя температура воздуха будет выше нормы на северо-западе на два градуса, в центральных районах — на 3-4 градуса, а на юге и востоке на 4-5 градусов», — процитировал RT сообщение синоптиков.
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