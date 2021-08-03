Жителей Поволжья предупредили о торнадо

В некоторых регионах России может наблюдаться торнадо. Ранее его заметили в Осташковском районе — на западе Тверской области.

Редкое явление для России как торнадо может обрушиться на регионы Среднего Поволжья 3 августа. Об опасном явлении предупредили жителей Саранска, Пензы, Самары, Татарстана, Саратова. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Я думаю, что завтра где-то в Поволжье выстрелят эти торнадо снова в разгар дня. Так что вот там надо объявлять „боевую тревогу“, отслеживать эту ситуацию внимательнейшим образом», — сообщил синоптик.

Он отметил, что этот фронт сопровождается ливнями, градом, грозами и шквалистым усилением ветра. Москвичи уже могут не опасаться этих явлений. Сейчас непогода смещается к востоку от Москвы.

Тишковец объяснил, что непогода, которая обрушилась на Тверь 2 августа, была сильной из-за времени дня — температура воздуха была высокой. В ночное время холодные фронтальные системы ослабевают, поэтому и шторм слабее.

Накануне в Тверской области прошла гроза с ураганным ветром до 25 метров в секунду, в результате погибли три человека.