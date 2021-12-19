Жителей Подмосковья призвали покупать пиротехнику только в специализированных магазинах

Пиротехнику к Новому году необходимо покупать только в специализированных магазинах. При этом у продавца стоит проверить сертификат соответствия товара, заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Подмосковью.

«Покупать пиротехнические изделия следует только в специализированных магазинах или отделах. Особое внимание необходимо обратить на наличие у продавца сертификатов соответствия на приобретаемый товар», — привел сообщение областного главка ТАСС.

В пресс-службе добавили, что на товаре должна быть инструкция по применению, написанная на русском языке. Чтобы избежать травм при использовании пиротехники, необходимо четко следовать инструкции.

«При эксплуатации пиротехнических изделий категорически запрещается ронять или бросать фейерверки, хранить их без упаковки», — подчеркнули в ведомстве.

Не стоит использовать пиротехнику на улице, если в этот момент ветер дует со скоростью более пяти метров в секунду. В закрытых помещениях можно зажигать только бенгальские огни и фонтаны. Запускать салюты из окон, с балконов и лоджий категорически запрещено.