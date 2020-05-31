Жителей Подмосковья призвали не забывать о масках во время прогулок в парках

Парки для прогулок и занятий спортом откроют в Московской области 1 июня. Власти региона решили перейти к следующему этапу ослабления ограничений. Однако снятие запретных мер не освобождает от ответственности: забывать о масках даже во время прогулки нельзя. Они помогут уберечь себя и близких от опасности.

«У нас можно выходить гулять. У нас нет таких ограничений. Мы вот этим постановлением открыли парки. Гуляй в парке, пожалуйста. С ребенком, или если у тебя есть бабушка или дедушка, мама или папа, гуляй, но береги и себя, и их. Надень маску! Все правила предосторожности должны быть», — заявил в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона напомнил, что на прогулку можно взять с собой детей, родителей, бабушек и дедушек, но необходимо позаботиться о своем и их здоровье. Во время прогулки нужно надеть защитные маски, чтобы уберечь себя и старшее поколение от инфекции.

Воробьев поблагодарил всех сознательных жителей Подмосковья, которые не забывают о мерах защиты и ответственно относятся к предписаниям властей. Губернатор подчеркнул, что таких людей много.

После открытия парков в Подмосковье 1 июня продолжат действовать некоторые ограничения: в зонах отдыха нельзя будет купить еду и покататься на аттракционах. Пока запрещено сидеть на лавочках.

Власти Московской области в связи с улучшением эпидемической ситуации стали постепенно ослаблять ограничения. С 23 мая выходить на улицу можно без пропуска. Вернулись к работе многие предприятия региона.