Жителей Подмосковья призвали не улыбаться лисам

В подмосковном Минэкологии объяснили жителям, почему не нужно улыбаться лисам и делать резкие движения. Человеческая улыбка может быть воспринята животным как оскал, лиса почувствует опасность и может напасть.

На сайте ведомства вышла инструкция по поведению при встрече лисы. Людям посоветовали в таком случае не делать резких движений, не улыбаться и не смотреть лисам в глаза, ведь хищник может воспринять улыбку за угрожающий оскал.

Если удалось избежать «близкого контакта» с животным, нужно пойти в полицию или к местному егерю, чтобы они прогнали животное в лес.

Такая инструкция появилась из-за того, что в нескольких городах Подмосковья видели лис. Однако к людям животные могут выходить только в двух случаях: если они заражены бешенством или пришли в поисках еды. Бешенство ослабляет их природный страх перед человеком. От зверя можно заразиться бруцеллезом, лептоспирозом, стригущем лишаем и многими другими болезнями.

«О том, что лиса заражена бешенством, можно понять по следующим признакам: обильное слюнотечение с выделением пены, вывалившийся язык, шаткость походки, косоглазие, мутный взгляд, припухшая мордочка», — говорится в материале.