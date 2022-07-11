Жителей Подмосковья пригласили на международный цифровой форум в Казани

Международный форум Kazan Digital Week пройдет с 21 по 24 сентября в столице Татарстана.

Форум Kazan Digital Week проводится с 2019 года и является одним из крупнейших мероприятий в России.

«Производители и пользователи цифровых технологий, программного обеспечения, высокотехнологичной продукции в Московской области могут подать заявки на участие. Для этого на официальном сайте форума необходимо выбрать индивидуальную программу», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Организаторы видят цели форума в обмене опытом разработки, внедрения и коммерческого продвижения цифровых интеллектуальных технологий и продуктов на их основе. На грядущем форме особое внимание планируют уделить вопросам развития в условиях санкций.

В программе форума пленарные заседания и сессии, круглые столы и дискуссии. Кроме того, планируются мастер-классы и культурно-ознакомительные мероприятия по направлениям интеллектуальных транспортных систем, цифровых технологий в сфере госуправления, цифровой индустрии 4.0, кибербезопасности нового времени, экосистемы финтех, инноваций, интегрированных в бизнес и цифровых технологий в разных сферах.

Подробную информацию о форуме можно узнать на сайте.

Ранее Андрей Воробьев сообщил президенту о цифровизации 95% госуслуг Подмосковья.