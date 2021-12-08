Жителей Подмосковья предупредили об отложениях скользкого мокрого снега

В первой половине дня 8 декабря жителям Московской области стоит остерегаться скользкого мокрого снега, покрывшего улицы. Сотрудники ГУ МЧС РФ по региону посоветовали водителям и пешеходам быть осторожными.

Мокрый снег — это на самом деле масса льда. Она образуется, когда влажный снег быстро замерзает. При больших количествах мокрого снега на проезжей части водителям советуют не использовать личный транспорт или же, если это невозможно, быть особенно аккуратными. Соблюдать правила дорожного движения и осторожность обязательно и пешеходам, особенно при переходе проезжей части.

Также при покрытии мокрым снегом поверхностей становятся опасными провода, по которым передается электроэнергия, различные непрочные строения, мосты, переходы и другие навесные сооружения.

Синоптики предсказывают 8 декабря в Москве и области небольшой снегопад. При этом ожидается легкий мороз — температура воздуха может опуститься до девяти градусов ниже нуля. Предположения ученых относительно погоды на декабрь сбылись — в конце ноября синоптики обещали в декабре «настоящую зиму».