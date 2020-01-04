Жителей Подмосковья предупредили о снеге и сильном ветре до конца дня

Спасатели предупредили жителей Московской области о неблагоприятной погоде. Ожидается снег, гололед и сильный ветер.

«В связи с прохождением холодного фронта волнами с 14:00 до конца 4 января по Московской области ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед, усиление ветра до 15 метров в секунду», — сообщили в пресс-службе подмосковного управления МЧС.

В связи с плохой погодой жителям Подмосковья рекомендовали парковать автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций, воздерживаться от поездок на личном транспорте, особенно за город, укрепить слабые конструкции во дворах. Находясь на улице, нужно быть более осторожными, переходя дороги или находясь возле деревьев и шатких конструкций. В МЧС также предупредили, что возможно отключение электричества.

Судя по данным на сайте Гидрометцентра, в Москве и области в течение дня будет около 0 градусов, днем и вечером возможен снег, а ночью осадки должны прекратиться. В целом же в московском регионе по-прежнему аномально тепло, и такая погода сохранится как минимум до конца первой декады января.