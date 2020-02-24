Жителей Подмосковья предупредили о пробуждении клещей

Жителей Московской области предупредили о раннем появлении клещей. В Роспотребнадзоре заметили, что из-за аномальной зимы насекомые уже могут выходить греться на солнышке.

«На юго-западных склонах снег сходит раньше, поэтому там они и появляться могут раньше всего. Это касается Московской области. Владельцам домашних животных уже стоит быть предельно осторожными. Не выгуливать необработанных специальными средствами от клещей питомцев на земле, где есть прошлогодняя трава», — рассказала «Российской газете» ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

По ее словам, обычно клещи становятся активными в средней полосе в начале апреля: при +5 градусов они начинаются шевелиться, а при +10 — выходят на охоту. В этом году тепло наступило раньше, так что в прошлогодней траве вполне могут прятаться клещи.

Шашина напомнила, что клещи могут быть переносчиками энцефалита, боррелиоза и пироплазмоза. В прошлом году в Подмосковье энцефалитные клещи чаще всего встречались в Дмитровском и Талдомском районах.

Чтобы защититься от клещей, нужно максимально прикрывать одеждой открытые участки тела. Отправляясь на природу, одежду лучше еще и попрыскать специальными средствами. Домашних животных тоже нужно обязательно обрабатывать, а еще для них пригодится ошейник от блох и клещей.