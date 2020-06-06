Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с перерасчетом пенсии

Жителей Подмосковья предупредили о мошенниках, которые навязывают перерасчет пенсий стоимостью до 900 тысяч. При этом сумма перерасчета равна 50 рублям.

«Резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчете пенсий, при этом средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей. <...> Услуги фактически навязаны недобросовестными юридическими организациями, а за подготовку заявлений о перерасчете и юридическое сопровождение взымалась плата от 20 до 900 тысяч рублей за одно заявление», — сообщили в главном управлении региональной безопасности Московской области.

Кроме того, мошенники звонят пожилым людям и представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Они рассказывают о положенной денежной выплате, для получения которой просят предоставить номер счета для перечисления денег.

Данные банковской карты могут также попытаться выяснить, прикрываясь СМС-сообщениями с сайта, маскирующегося под портал госуслуг.

В управлении региональной безопасности предупредили, что случаи мошенничества участились на фоне распространения коронавируса.

Нельзя сообщать посторонним лицам и вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты и пароли из СМС-сообщений Роман Каратаев зампред правительства Подмосковья.

В Пенсионном фонде и правоохранительных органах предупредили об опасности рассылок. Они могут содержать не только ложную информацию, но и ссылки на зараженные вирусом сайты. В ведомстве подчеркнули, что они не запрашивают данные по телефону, все, что нужно, у них уже имеется.