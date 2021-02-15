Жителей Подмосковья предупредили о морозах до -30 градусов

В Москву и Подмосковье пришли сретенские морозы. Температура воздуха опустится до -30 градусов по области.

В ночь на 16 февраля в столице столбик термометра опустится до -24…-26 градусов, по области — до -30 градусов. Об этом рассказала «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Днем 16 февраля в Москве ожидается -12…-15, по области -13…-18 градусов. К вечеру может выпасть небольшой снег и подняться ветер, который принесет циклон с Кольского полуострова.

В среду, 17 февраля, выпадет снег, но не более одного миллиметра. Морозы станут мягче, температура ночью около -16…-18 градусов, днем около -10 градусов.

«Погода будет довольно ветреной. Циклон быстро уйдет на северо-восток, мы окажемся в тыловой его части, атмосферное давление будет расти, в последующие дни будет до -20 градусов. Погоду уже будет определять антициклон, при переменной облачности существенных осадков не ожидается», — рассказала Позднякова.

К концу недели морозы вновь окрепнут. Начиная с 18 по 20 февраля температура воздуха будет ниже климатической нормы на 11-12 градусов. Преобладающая температура в Москве -22…-23, по области -20…-27.