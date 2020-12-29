Жителей Подмосковья предупредили о ледяном дожде и сильном ветре

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 23:00, вторника, по данным ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха вечером до -5 градусов, ночью столбик термометра опустится до -8 градусов. В ближайшие дни в Московской области ожидается плюсовая дневная температура воздуха.

В МЧС предупреждают, что возможно нарушение энергоснабжения. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок за пределы своего населенного пункта без необходимости. Пешеходам при гололеде нужно стараться идти по снежной кромке вдоль дороги, а при усилении ветра держаться подальше от шатких конструкций, деревьев, рекламных стендов.