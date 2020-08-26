Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре

В Подмосковье до вечера среды будут греметь грозы и поднимется сильный ветер. Жителей региона в связи с неблагоприятными погодными условиями попросили соблюдать осторожность.

Погода испортится с самого утра, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области со ссылкой на прогноз ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«До 21:00 местами <…> ожидается гроза с дождем, усиление ветра до 12-15 метров в секунду», — уточнили в ведомстве.

Во время грозы спасатели рекомендовали, по возможности, не выходить из дома. На улице не стоит прятаться под деревьями. Вещи со дворов и балконов лучше убрать, машину — поставить в гараж или припарковать вдали от насаждений и шатких конструкций.

Находиться рядом с сооружениями повышенного риска — мостами, эстакадами, линиями электропередач и так далее — тоже может быть небезопасно.

В конце августа россиянам обещали хорошую погоду и аномальное для этого периода лета тепло. Сентябрь тоже порадует жителей страны. Температура воздуха будет по-летнему комфортной.