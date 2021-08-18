Жителей Подмосковья предупредили о грозе и ливнях с градом

Экстренное предупреждение объявили в Московской области из-за сильного ливня, грозы, града и шквалистого ветра с порывами до 20-25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Предупреждение будет действовать с 14:00 18 августа и до 10:00 19 августа. Во время непогоды спасатели призывают соблюдать осторожность, воздержаться от прогулок на улице.

Главное правило безопасности при грозе — никогда не прятаться от молнии под деревом или высокими металлическими конструкциями. Лучше укрыться в кустарнике, потому то туда молния не попадет, пояснили в МЧС.

Если гроза застала в сельской местности, нужно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Нельзя растапливать печь, потому что у газов, выходящих из печной трубы, низкое сопротивление. Не следует разговаривать по телефону, потому что молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. По возможности стоит выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

От града тоже не стоит прятаться под деревьями. Во-первых, в них может попасть молния, а во-вторых, ветер и градины способны поломать ветви, а это может привести к травмам.

Во время езды на автомобиле нужно закрыть все окна. Лучше всего прекратить движение и развернуться лицом к центру салона, прикрыть глаза руками или одеждой.

«Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно шесть минут и очень редко он продолжается дольше 15 минут», — заключили в ведомстве.