Жителей Петербурга задержали за ночную перестрелку

Прошлой ночью двое жителей Санкт-Петербурга устроили стрельбу в центре города. Инцидент произошел на набережной реки Мойки. Об этом сообщило РИА ФАН.

Сотрудники полиции после обращения очевидцев прибыли на место происшествия и доставили мужчин в отделение. Ими оказались два местных жителя в возрасте 28 и 33 лет. О мотивах и причинах перестрелки не сообщается.

Во время осмотра в полицейском участке у стрелявших изъяли пистолет, патроны и гильзы. Пистолет оказался списанным охолощенным оружием. В настоящий момент следствие проводит проверку.